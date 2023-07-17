На рынке труда ЯНАО наиболее востребованы повара и пекари
Об этом сообщает URA.RU.
Согласно полученным данным, на одну вакансию повара или пекаря приходится всего 0,4 активных резюме.
Также в регионе не хватает торговых представителей (0,5 резюме на вакансию) и администраторов магазинов (0,6 резюме).
В топ-20 востребованных профессий региона вошли мерчендайзеры, операторы call-центров, продавцы и директора магазинов, агенты по недвижимости, врачи, инженеры, автомеханики и сварщики.
Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.