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На рынке труда ЯНАО наиболее востребованы повара и пекари

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В пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали, что в ­­­Ямало-Ненецком автономном округе повара и пекари возглавили рейтинг наиболее дефицитных специальностей в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

Согласно полученным данным, на одну вакансию повара или пекаря приходится всего 0,4 активных резюме.

Также в регионе не хватает торговых представителей (0,5 резюме на вакансию) и администраторов магазинов (0,6 резюме).

В топ-20 востребованных профессий региона вошли мерчендайзеры, операторы call-центров, продавцы и директора магазинов, агенты по недвижимости, врачи, инженеры, автомеханики и сварщики.

Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.

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