ТАСС: крейсер «Пётр Великий» спишут после ремонта и модернизации корабля «Адмирал Нахимов»
Об этом ТАСС рассказал близкий к Военно-морскому флоту России источник.
По словам собеседника агентства, окончательное решение по «Петру Великому» уже приняли.
«Это должно произойти после возвращения в строй «Адмирала Нахимова», — сказал он.
Ранее сообщалось, что передачу ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» могут сдвинуть.
Позже стало известно, что проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док.