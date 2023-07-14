ТАСС: крейсер «Пётр Великий» спишут после ремонта и модернизации корабля «Адмирал Нахимов»

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» спишут после проведения ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов».

Об этом ТАСС рассказал близкий к Военно-морскому флоту России источник.

По словам собеседника агентства, окончательное решение по «Петру Великому» уже приняли.

«Это должно произойти после возвращения в строй «Адмирала Нахимова», — сказал он.

Ранее сообщалось, что передачу ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» могут сдвинуть.

Позже стало известно, что проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док.