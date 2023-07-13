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Собянин сообщил, что в Москве начали создавать квантовый кластер

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали создавать квантовый кластер.
Собянин сообщил, что в Москве начали создавать квантовый кластер
  • РИА Новости

«Создаём в Москве квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Собянин сообщил, что на базе кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы сообщил, что за первые пять месяцев этого года в столице на 100,7% увеличился выпуск электротехнического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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