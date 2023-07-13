Собянин: выпуск электротехнического оборудования в Москве увеличился вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые пять месяцев этого года в столице на 100,7% увеличился выпуск электротехнического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза, уточнила мэр.

«Как и в случае с текстильной промышленностью, эта отрасль показала свою готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объёмы выпускаемой продукции», — заключил Собянин.

В городе функционирует более 130 производителей электрического оборудования, выпускающих сотни видов изделий, на них трудятся более 17 тыс. человек.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий на производстве.