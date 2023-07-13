Собянин: выпуск электротехнического оборудования в Москве увеличился вдвое
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза, уточнила мэр.
«Как и в случае с текстильной промышленностью, эта отрасль показала свою готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объёмы выпускаемой продукции», — заключил Собянин.
В городе функционирует более 130 производителей электрического оборудования, выпускающих сотни видов изделий, на них трудятся более 17 тыс. человек.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий на производстве.