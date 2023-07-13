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Путин поставил задачу утвердить до 1 сентября нацпроект по беспилотникам

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Президент России Владимир Путин потребовал до 1 сентября текущего года утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет.
Путин поставил задачу утвердить до 1 сентября нацпроект по беспилотникам
  • РИА Новости

Он назвал принципиально важным системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.

«Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — приводит РИА Новости слова Путина на форуме будущих технологий.

Российский лидер попросил утвердить данный нацпроект до 1 сентября текущего года и учесть его как приоритет в бюджете на 2024 год и плановый период до 2026 года.

Ранее эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive сообщил, что российский беспилотник «Ланцет» позволяет ВС России успешно отражать атаки украинских военных в зоне проведения спецоперации.

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