Чернышенко: Путин 19 июля обсудит с правительством развитие искусственного интеллекта

Российский лидер Владимир Путин 19 июля проведёт совещание с правительством, на котором обсудит развитие искусственного интеллекта.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Скоро будет совещание у президента с правительством — 19-го числа. В области выполнения его поручений по искусственному интеллекту с последнего форума AI Journey», — цитирует его ТАСС.

В декабре Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта надо активнее использовать на всех уровнях принятия решений и управления войсками.

Российский лидер заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.