Узнать больше

Чернышенко: Путин 19 июля обсудит с правительством развитие искусственного интеллекта

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин 19 июля проведёт совещание с правительством, на котором обсудит развитие искусственного интеллекта.
Чернышенко: Путин 19 июля обсудит с правительством развитие искусственного интеллекта
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Скоро будет совещание у президента с правительством — 19-го числа. В области выполнения его поручений по искусственному интеллекту с последнего форума AI Journey», — цитирует его ТАСС.

В декабре Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта надо активнее использовать на всех уровнях принятия решений и управления войсками.

Российский лидер заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить