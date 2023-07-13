Чернышенко: Путин 19 июля обсудит с правительством развитие искусственного интеллекта
- РИА Новости
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Скоро будет совещание у президента с правительством — 19-го числа. В области выполнения его поручений по искусственному интеллекту с последнего форума AI Journey», — цитирует его ТАСС.
В декабре Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта надо активнее использовать на всех уровнях принятия решений и управления войсками.
Российский лидер заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.