В Бурятии и Якутии борются с последствиями паводков

В Якутии и Бурятии борются с последствиями паводков.

Об этом сообщает ОТР.

Наводнение в Бурятии вызвало серьёзные последствия. В курортном посёлке Аршан повреждена опора моста из-за поднятия уровня реки Кынгырга.

В связи с этим в столице республики Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности.

Особое внимание уделяется возможному выходу из берегов рек Селенга и Уда, поэтому в городе готовятся места временного размещения для населения в случае эвакуации.

Похожая ситуация наблюдается в Оймяконском районе Якутии. 16 домов, где проживают 76 человек, оказались в зоне подтопления.

Деревянный мост на реке Куйдусун разрушен, а дорога к озеру Лабынкыр смыта. В результате 11 туристов, включая четверых детей, оказались заблокированными. Для их эвакуации планируется использовать вертолёт Ми-8.

Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России сообщила, что в Туапсинском районе Краснодарского края число погибших после подтоплений увеличилось до четырёх, продолжаются поиски 23-летней девушки и несовершеннолетнего подростка.