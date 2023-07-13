Минтранс Подмосковья призвал водителей не останавливаться на обочинах магистралей

Министерство транспорта Подмосковья напомнило водителям, что остановки автомобилей на обочинах скоростных трасс могут помешать другим участникам дорожного движения и привести к ДТП.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минтранс региона.

На некоторых магистралях правилами дорожного движения разрешается движение со скоростью 130 км/ч. Если один из участников дорожного движения решит притормозить, он может стать помехой для других водителей.

Минтранс советует водителям при остановке на обочине скоростной трассы сместиться как можно правее, а после остановки выставить светоотражающий треугольник и покинуть проезжую часть.

Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы сообщил, что в столице появилась новая синяя прерывистая разметка. Уточняется, что она означает зону платной парковки.