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Минтранс Подмосковья призвал водителей не останавливаться на обочинах магистралей

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Министерство транспорта Подмосковья напомнило водителям, что остановки автомобилей на обочинах скоростных трасс могут помешать другим участникам дорожного движения и привести к ДТП.
Минтранс Подмосковья призвал водителей не останавливаться на обочинах магистралей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минтранс региона.

На некоторых магистралях правилами дорожного движения разрешается движение со скоростью 130 км/ч. Если один из участников дорожного движения решит притормозить, он может стать помехой для других водителей.

Минтранс советует водителям при остановке на обочине скоростной трассы сместиться как можно правее, а после остановки выставить светоотражающий треугольник и покинуть проезжую часть.

Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы сообщил, что в столице появилась новая синяя прерывистая разметка. Уточняется, что она означает зону платной парковки.

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