В Госдуме подчеркнули важность закона о запрете самовыгула собак и кошек
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«У нас 40% всех нападений на человека — это нападение хозяйских животных на самовыгуле», — уточнил Бурматов.
Теперь, согласно новым правилам, выгуливание животных без поводка будет разрешено только на специально отведённых территориях. Где конкретно и какие санкции предусмотрены за нарушение правил — решат местные власти, резюмировал депутат.
Ранее URA.RU сообщило, что в Пыть-Яхе обнаружили приют, где гибнут животные.