В Госдуме подчеркнули важность закона о запрете самовыгула собак и кошек

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сказал, что закон о запрете самовыгула собак и кошек поможет позаботиться о безопасности самих животных и людей.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«У нас 40% всех нападений на человека — это нападение хозяйских животных на самовыгуле», — уточнил Бурматов.

Теперь, согласно новым правилам, выгуливание животных без поводка будет разрешено только на специально отведённых территориях. Где конкретно и какие санкции предусмотрены за нарушение правил — решат местные власти, резюмировал депутат.

Ранее URA.RU сообщило, что в Пыть-Яхе обнаружили приют, где гибнут животные.