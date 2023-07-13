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В Госдуме подчеркнули важность закона о запрете самовыгула собак и кошек

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сказал, что закон о запрете самовыгула собак и кошек поможет позаботиться о безопасности самих животных и людей.
В Госдуме подчеркнули важность закона о запрете самовыгула собак и кошек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«У нас 40% всех нападений на человека — это нападение хозяйских животных на самовыгуле», — уточнил Бурматов.

Теперь, согласно новым правилам, выгуливание животных без поводка будет разрешено только на специально отведённых территориях. Где конкретно и какие санкции предусмотрены за нарушение правил — решат местные власти, резюмировал депутат.

Ранее URA.RU сообщило, что в Пыть-Яхе обнаружили приют, где гибнут животные.

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