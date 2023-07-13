Узнать больше

Глава «Росатома» категорически отверг утверждения о якобы подготовке Россией подрыва ЗАЭС

Короткая ссылка
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв категорически отверг утверждения о якобы подготовке Россией подрыва Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лихачёва, «надо быть законченным идиотом», чтобы готовить взрыв атомной электростанции, «когда у тебя там работает 3,5 тыс. человек непосредственно каждый день».

Также он отметил, что в городе Энергодар, где расположена ЗАЭС, работают много специалистов, приехавших из других российских регионов.

Кроме того, Лихачёв заявил, что у России были данные, указывающие на планы Киева нанести удар по Запорожской АЭС.

В МИД России предупредили о намерении российской стороны предельно жёстко отвечать на любые атаки киевского режима на ЗАЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим уже пытается любой ценой получить согласие западных кураторов на провокацию на ЗАЭС и начинает заблаговременно во всём обвинять Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить