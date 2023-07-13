В Госдуме одобрили поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании одобрили поправку к законопроекту о запрете смены пола.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, статью 16 Семейного кодекса России предлагается дополнить нормой, согласно которой брак может быть аннулирован «вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов».

По словам зампреда комитета по охране здоровья Сергея Леонова, «брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол».

Ранее стало известно, что Госдума приняла во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей.