Госдума приняла во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, закон «Об основах охраны здоровья граждан в России» предлагается дополнить новой статьёй, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

Исключением из закона станут лишь случаи лечения врождённых аномалий и пороков развития, а также ряда других заболеваний, влияющих на нарушение формирования половых органов у детей.

Ранее комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в том случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.