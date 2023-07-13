В ЦБ сообщили, что по параллельному импорту в Россию ввозится лишь 10% автомобилей

Согласно данным доклада Центробанка России «Региональная экономика», в страну ввозят лишь 10% автомобилей по параллельному импорту. Большинство (свыше 70%) машин приходится на китайские бренды.

Об этом сообщает neva.today.

Согласно документу, импорт автомобилей значительно увеличился в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Большую роль в этом сыграл транзитный поток из Китая.

Однако, несмотря на рост импорта автомобилей, логистические ограничения все ещё оказывают существенное влияние. Проблемы связаны с перегруженностью портов и железнодорожных путей, а также с осторожностью россиян при выборе китайских машин.

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в беседе с НСН сообщила, что Минстрой существенно облегчит жизнь владельцам электрокаров. В Минстрое предложили размещать зарядки для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов.