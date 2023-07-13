Узнать больше

В ЦБ сообщили, что по параллельному импорту в Россию ввозится лишь 10% автомобилей

Короткая ссылка
Согласно данным доклада Центробанка России «Региональная экономика», в страну ввозят лишь 10% автомобилей по параллельному импорту. Большинство (свыше 70%) машин приходится на китайские бренды.
В ЦБ сообщили, что по параллельному импорту в Россию ввозится лишь 10% автомобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today.

Согласно документу, импорт автомобилей значительно увеличился в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Большую роль в этом сыграл транзитный поток из Китая.

Однако, несмотря на рост импорта автомобилей, логистические ограничения все ещё оказывают существенное влияние. Проблемы связаны с перегруженностью портов и железнодорожных путей, а также с осторожностью россиян при выборе китайских машин.

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в беседе с НСН сообщила, что Минстрой существенно облегчит жизнь владельцам электрокаров. В Минстрое предложили размещать зарядки для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить