В ЦБ сообщили, что по параллельному импорту в Россию ввозится лишь 10% автомобилей
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Об этом сообщает neva.today.
Согласно документу, импорт автомобилей значительно увеличился в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Большую роль в этом сыграл транзитный поток из Китая.
Однако, несмотря на рост импорта автомобилей, логистические ограничения все ещё оказывают существенное влияние. Проблемы связаны с перегруженностью портов и железнодорожных путей, а также с осторожностью россиян при выборе китайских машин.
Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в беседе с НСН сообщила, что Минстрой существенно облегчит жизнь владельцам электрокаров. В Минстрое предложили размещать зарядки для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов.