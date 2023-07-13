Депутат Нилов заявил о важности мер поддержки для имеющих более одного ребёнка семей

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова наделить семьи с двумя детьми статусом многодетных.

По словам депутата, необходимо стимулировать рождаемость, в том числе поддерживать многодетные семьи.

«Но простой игрой цифр, снизив с трёх до двух, и тогда количество многодетных увеличится, — это не решение вопроса», — рассказал Нилов.

Он отметил, что такие мысли «звучали и звучат» для отдельных регионов, например тех, которые находятся на севере страны.

«Там действительно свои природно-климатические условия, может быть для этой категории регионов можно было бы эту идею реализовать, а в целом надо стремиться к тому, чтобы всё-таки многодетные семьи были — три и более (детей. — RT), надо всячески популяризировать многодетные семьи, пропагандировать, демонстрировать, и может быть тогда это побудит кого-то создать многодетную семью», — считает собеседник RT.

Он подчеркнул важность предлагать дополнительные меры поддержки семей, имеющих более одного ребёнка.

Ранее Даванков предложил наделить семьи с двумя детьми статусом многодетных.

В обосновании своей задумки он отметил, что в России не так много семей с тремя и более детьми, а семьи с двумя детьми отказываются заводить дополнительных из-за опасений сложностей, связанных с финансовым обеспечением всех детей.