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Уборочная кампания началась в Ульяновской области

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В Ульяновской области началась уборочная кампания 2023 года. Предстоит собрать урожай с территории 1 млн 52 тыс. га.
Уборочная кампания началась в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Губернатор региона Алексей Русских встретился с работниками и дал символический старт началу сбора урожая.

«В этом году нам предстоит убрать более миллиона гектаров», — уточнил глава региона.

Согласно рабочему плану, общая площадь уборки составляет 1 млн 54 тыс. га, включая зерновые и зернобобовые культуры на площади 656,3 тыс. га.

Технические культуры также подлежат сбору с площади 316,4 тыс. га, в том числе подсолнечник с 255 тыс. га и сахарная свёкла с 11,6 тыс. га.

Кроме того, планируется собрать урожай картофеля и овощей с площади 1,4 и 1,3 тыс. га соответственно.

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