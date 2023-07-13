Опубликовано видео задержания трансгендера в Орловской области по делу о госизмене
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания в Орловской области трансгендера и ЛГБТ-активиста, который пересылал деньги для ВСУ.
- РИА Новости
Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.
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