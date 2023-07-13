Опубликовано видео задержания трансгендера в Орловской области по делу о госизмене

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания в Орловской области трансгендера и ЛГБТ-активиста, который пересылал деньги для ВСУ.

РИА Новости

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.