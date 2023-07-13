Узнать больше

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете самовыгула домашних животных

Короткая ссылка
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий самовыгул котов и собак, соответствующие поправки внесены в закон о бездомных животных.
Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете самовыгула домашних животных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Свободный выгул животных будет разрешён только в специальных местах, за пределами которых — на проезжей части, в лифтах, дворах и на детских и спортивных площадках — хозяева должны контролировать перемещение своих животных с помощью поводка. Об этом сказано в комментарии к закону.

Помимо этого, регионам разрешается самостоятельно определять методы осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. Однако эти методы должны соответствовать нормам гуманного обращения с животными, прописанными в российском законодательстве.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить