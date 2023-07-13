Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете самовыгула домашних животных

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий самовыгул котов и собак, соответствующие поправки внесены в закон о бездомных животных.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Свободный выгул животных будет разрешён только в специальных местах, за пределами которых — на проезжей части, в лифтах, дворах и на детских и спортивных площадках — хозяева должны контролировать перемещение своих животных с помощью поводка. Об этом сказано в комментарии к закону.

Помимо этого, регионам разрешается самостоятельно определять методы осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. Однако эти методы должны соответствовать нормам гуманного обращения с животными, прописанными в российском законодательстве.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.