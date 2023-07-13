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Спасатели локализовали пожар в уральском селе Шайдуриха

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В МЧС заявили, что спасатели локализовали пожар в уральском селе Шайдуриха на площади 4,1 тыс. кв. м.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать техногенный пожар на площади 4100 кв. м», — отметили в МЧС.

Уточняется, что в настоящий момент спасатели сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания.

Вместе с этим агентство со ссылкой на местные власти указывает, что огнём было повреждено 41 строение, без жилья остались 35 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от огня в Шайдурихе Свердловской области достигло 40.

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