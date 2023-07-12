МЧС: число пострадавших от огня домов в Шайдурихе Свердловской области увеличилось до 40
Число пострадавших от огня в Шайдурихе Свердловской области достигло 40. Об этом заявили на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».
- РИА Новости
«По оперативным данным, огнём повреждено около 40 строений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 27 повреждённых зданиях.
Тушение пожара продолжается, группировку пожарных увеличили до 140 человек и 46 единиц техники.
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