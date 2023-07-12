МЧС: число пострадавших от огня домов в Шайдурихе Свердловской области увеличилось до 40

Число пострадавших от огня в Шайдурихе Свердловской области достигло 40. Об этом заявили на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

РИА Новости