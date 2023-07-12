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МЧС: число пострадавших от огня домов в Шайдурихе Свердловской области увеличилось до 40

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Число пострадавших от огня в Шайдурихе Свердловской области достигло 40. Об этом заявили на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».
МЧС: число пострадавших от огня домов в Шайдурихе Свердловской области увеличилось до 40
  • РИА Новости

«По оперативным данным, огнём повреждено около 40 строений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 27 повреждённых зданиях.

Тушение пожара продолжается, группировку пожарных увеличили до 140 человек и 46 единиц техники.

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