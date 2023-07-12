МЧС: из-за пожара в Шайдурихе Свердловской области повреждены уже 27 домов

В Свердловской области сотрудники МЧС борются с пожаром, который произошёл в населённом пункте Шайдуриха. Там из-за верхового лесного пожара произошёл переход огня на сельские строения.

РИА Новости

Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, а также порывы ветра. Сейчас тушение пожара продолжается, группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники. «По предварительной информации, огнём повреждено 27 строений. К тушению привлечён вертолёт МЧС России», — сообщили в ведомстве. 12 июля в Белорецком районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного природного пожара.