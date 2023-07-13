Воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся в Липецкой области
Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства Липецкой области.
«Все люди спасены, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По данным властей, для спуска людей была обесточена линия электропередачи.
При этом после столкновения шара с ЛЭП началось возгорание. Отмечается, что пассажиры потушили его самостоятельно.
Ранее в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку.