Администрация Майкопа сообщила, что прощание с генералом Цоковым состоится 13 июля
- РИА Новости
«В столице Адыгеи пройдёт прощание с генерал-лейтенантом Цоковым Олегом Юрьевичем, погибшим при исполнении военно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.
В администрации добавили, что прощание пройдёт в городском Доме культуры «Гигант».
Министерство обороны России не подтверждало гибель генерала.
В мае в Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.