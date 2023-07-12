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Администрация Майкопа сообщила, что прощание с генералом Цоковым состоится 13 июля

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Прощание с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине, состоится 13 июля в Майкопе. Об этом сообщила администрация города.
Администрация Майкопа сообщила, что прощание с генералом Цоковым состоится 13 июля
  • РИА Новости

«В столице Адыгеи пройдёт прощание с генерал-лейтенантом Цоковым Олегом Юрьевичем, погибшим при исполнении военно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.

В администрации добавили, что прощание пройдёт в городском Доме культуры «Гигант».

Министерство обороны России не подтверждало гибель генерала.

В мае в Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

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