Администрация Майкопа сообщила, что прощание с генералом Цоковым состоится 13 июля

Прощание с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине, состоится 13 июля в Майкопе. Об этом сообщила администрация города.

«В столице Адыгеи пройдёт прощание с генерал-лейтенантом Цоковым Олегом Юрьевичем, погибшим при исполнении военно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.

В администрации добавили, что прощание пройдёт в городском Доме культуры «Гигант».

Министерство обороны России не подтверждало гибель генерала.

В мае в Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.