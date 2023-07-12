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Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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В Национальном центре управления обороной России сообщили о перехвате патрульного самолёта Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, когда он приблизился к российской границе.
Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
  • Gettyimages.ru
  • © francislawton

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель... При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что норвежский самолёт не нарушал госграницу.

Российский самолёт действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В июне российские истребители Су-27 в целях недопущения нарушения госграницы сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем.

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