Российский истребитель сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
- Gettyimages.ru
- © francislawton
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель... При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В центре отметили, что норвежский самолёт не нарушал госграницу.
Российский самолёт действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
В июне российские истребители Су-27 в целях недопущения нарушения госграницы сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем.