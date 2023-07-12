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В Татарстане назвали отрасли, где не хватает сотрудников

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В Министерстве труда Татарстана назвали отрасли экономики, которые остро нуждаются в кадрах. Согласно данным, сотрудников не хватает на производстве, в сфере строительства и недвижимости, в образовании, науке и здравоохранении.
В Татарстане назвали отрасли, где не хватает сотрудников
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В ведомстве уточнили, что на производстве требуется 7,2 тыс. рабочих, в строительстве и недвижимости — порядка 3,1 тыс. сотрудников, в образовании и науке — 1,8 тыс., в здравоохранении — 1,8 тыс., в транспорте — 1,5 тыс.

Кроме того, в регионе кадровый голод ощущается в сфере продаж и бытового обслуживания, пищевой промышленности и консалтинге.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий на производстве.

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