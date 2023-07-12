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В трёх районах Удмуртии прервалось энергоснабжение из-за сильного ветра

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Вавожский, Завьяловский, Малопургинский районы Удмуртии остались без электричества из-за сильного ветра.
В трёх районах Удмуртии прервалось энергоснабжение из-за сильного ветра
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Уточняется, что без света остались 5 213 домов и 17 тыс. человек.

«Все оперативные службы — энергетики, дорожники, благоустройство — уже работают по своим направлениям», — добавил глава Удмуртии.

Ранее сообщалось, что власти перекрыли движение на нескольких участках трассы Джубга — Сочи из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев.

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