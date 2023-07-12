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Российский союз туриндустрии: непогода на Кубани не угрожает туристическому сезону

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сказал, что погода не угрожает туристическому сезону в Сочи, ситуация полностью нормализовалась.
Российский союз туриндустрии: непогода на Кубани не угрожает туристическому сезону
  • РИА Новости
  • © Игорь Онучин

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В Сочи сейчас в центре и вчера после обеда солнце. Дождя нет, ситуация полностью нормализовалась», — сказал Барзыкин.

Он также уточнил, что туристы могут добраться до Краснодарского края без затруднений.

«Железная дорога работала всё это время, федеральная трасса открыта. Аэропорт не принял 19 бортов в выходные, но сейчас работает», — заключил вице-президент.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае перекрыли несколько участков дороги Джубга — Сочи из-за ливней.

Также, по сообщению НСН, три месячные нормы осадков выпали в Туапсинском районе Кубани в ночь на среду.

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