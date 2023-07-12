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Пять золотых медалей завоевали школьники из России на международной математической олимпиаде

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Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 64-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в японском городе Чибо.
Пять золотых медалей завоевали школьники из России на международной математической олимпиаде
  • © Пресс-служба Минпросвещения России

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

В олимпиаде россияне принимали участие дистанционно с площадки Дальневосточного федерального университета.

Российской сборной руководил учитель математики петербургского Президентского физико-математического лицея №239 Кирилл Сухов.

Победителями стали учащиеся из Санкт-Петербурга, Кирова и Новосибирска.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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