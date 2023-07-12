Пять золотых медалей завоевали школьники из России на международной математической олимпиаде
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.
В олимпиаде россияне принимали участие дистанционно с площадки Дальневосточного федерального университета.
Российской сборной руководил учитель математики петербургского Президентского физико-математического лицея №239 Кирилл Сухов.
Победителями стали учащиеся из Санкт-Петербурга, Кирова и Новосибирска.
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