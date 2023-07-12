Пять золотых медалей завоевали школьники из России на международной математической олимпиаде

Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 64-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в японском городе Чибо.

© Пресс-служба Минпросвещения России

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России. В олимпиаде россияне принимали участие дистанционно с площадки Дальневосточного федерального университета. Российской сборной руководил учитель математики петербургского Президентского физико-математического лицея №239 Кирилл Сухов. Победителями стали учащиеся из Санкт-Петербурга, Кирова и Новосибирска. Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.