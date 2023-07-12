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Минпромторг: до конца года власти введут запрет на покупку иностранных БПЛА для госзаказа

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Власти планируют ввести в России до конца текущего года запрет на покупку иностранных беспилотных летательных аппаратов в рамках госзаказа. Об этом сообщил первый замглавы российского Минпромторга Василий Осьмаков.
Минпромторг: до конца года власти введут запрет на покупку иностранных БПЛА для госзаказа
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  • © Cavan Images

Об этом он сказал в ходе выставки «Иннопром-2023».

«По осени же до конца года введём режим запрета, ограничения, на покупку иностранных беспилотников для целей реализации госзаказа», — цитирует Осьмакова ТАСС.

Кроме того, добавил он, Минпромторг осенью 2023 года представит требования по локализации БПЛА.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что объём госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 млрд рублей.

По его словам, данный госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием.

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