Минпромторг: до конца года власти введут запрет на покупку иностранных БПЛА для госзаказа
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Об этом он сказал в ходе выставки «Иннопром-2023».
«По осени же до конца года введём режим запрета, ограничения, на покупку иностранных беспилотников для целей реализации госзаказа», — цитирует Осьмакова ТАСС.
Кроме того, добавил он, Минпромторг осенью 2023 года представит требования по локализации БПЛА.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что объём госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 млрд рублей.
По его словам, данный госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием.