Матвиенко: Россия почувствовала настрой Китая на укрепление парламентского сотрудничества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала на встрече с первым секретарём Комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэном итоги визита российской делегации в Китай.

«Мы почувствовали взаимный настрой на укрепление и продолжение парламентского сотрудничества и наметили планы на перспективу», — отметила она.

Она подчеркнула, что Россия высоко ценит сотрудничество с китайской стороной, которое вышло на самый высокий уровень за всю историю отношений обеих стран, и дорожит им.

Матвиенко резюмировала, что ключевая заслуга в этом заключается в доверительных взаимоуважительных отношениях председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Также она назвала китайский город Далянь символом российско-китайских отношений.

«Конечно, нам очень приятно побывать в городе Далянь — своего рода символе российско-китайских отношений, который также является крупным городом-портом, крупным логистическим, туристическим центром», — заявила спикер Совфеда.

Она отметила, что даже короткое знакомство с этим городом и то, что российская делегация успела увидеть, «очень впечатляет».

По словам парламентария, это современный, развитый город с современной инфраструктурой, её, как бывшего губернатора, особенно впечатлили чистота и благоустройство Даляня.

Матвиенко также добавила, что в городе много зелени и художественного цветочного оформления, что говорит о наличии там «хорошего, настоящего хозяина».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.