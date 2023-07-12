Учитель Баянов посоветовал вводить в уроки элементы игры, чтобы заинтересовать детей учёбой

Учитель года Башкирии — 2023, преподаватель математики в уфимской гимназии №39 имени А.Ш. Файзуллина Артём Баянов поделился, как можно заинтересовать детей учёбой.

Найти подход к каждому ребёнку — самое сложное в работе учителя, отметил Баянов в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем он добавил, что пытается делать уроки интересными, интегрировать в них элементы игры, жизненные ситуации.

Однако больше всего ученикам нравятся состязания или викторины, благодаря которым учитель может проверить, как ребята усвоили учебный материал.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 1 сентября 2023 года начнёт действовать закон, который вводит в отечественных школах единые федеральные общеобразовательные программы (ФООП). Уточняется, что закон был подписан Владимиром Путиным в 2022 году.