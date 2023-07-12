Психолог Екушевская допустила, что семейное обучение может заменить школу

Психолог, куратор хоумскулинг-программ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, почему семейное обучение в ряде случаев может быть лучше домашнего.

Об этом сообщает Life.ru.

По словам психолога, семейное обучение, в отличие от домашнего, свободно от школьной программы. Родители могут сами составить образовательный план для своего ребёнка.

Кроме того, семейное обучение подойдёт детям, обгоняющим школьную программу, подросткам, которые заняты освоением фокусных предметов, спортом, наукой или творчеством.

Также такой тип обучения подходит, если родители часто путешествуют или имеют нестандартный график работы. Ребёнку будет легче учиться дома, не испытывая стресс от смены образовательного учреждения, считает специалист.

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