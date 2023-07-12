В РЖД сообщили о постоянном мониторинге состояния железнодорожного полотна на фоне жары

В пресс-службе ОАО «РЖД» прокомментировали RT информацию о том, что аномальная жара может повредить рельсы в четырёх федеральных округах.

«РЖД ведут постоянный мониторинг состояния железнодорожного полотна. В течение года температура рельсов может колебаться более чем на 100 градусов. Это приводит к изменению их длины. Чтобы не допустить деформации железнодорожного полотна, проводится постоянная регулировка стыков и длины самих рельсов. В период экстремальных температур частота осмотров инфраструктуры увеличивается. При необходимости для обеспечения безопасности вводятся ограничения скорости движения поездов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что аномальная жара может вызвать деформацию железнодорожных рельсов и перегрев трансформаторных подстанций в четырёх российских федеральных округах на текущей неделе.

Отмечается, что в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях фиксируется жаркая погода, климатическая норма превышена на 3—8°C.