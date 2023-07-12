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ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может повредить рельсы в четырёх федеральных округах России

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Аномальная жара может вызвать деформацию железнодорожных рельсов и перегрев трансформаторных подстанций в четырёх федеральных округах России на этой неделе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях фиксируется жаркая погода, климатическая норма превышена на 3-8°C.

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.

Ранее в беседе с газетой «Взгляд» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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