ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может повредить рельсы в четырёх федеральных округах России
Отмечается, что в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях фиксируется жаркая погода, климатическая норма превышена на 3-8°C.
«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.
Ранее в беседе с газетой «Взгляд» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе.