Парикмахер Лапина: травмирующие причёски могут привести к выпадению волос

Парикмахер Марина Лапина предупредила, что некоторые причёски способны нанести вред здоровью волос, повреждая их структуру и делая их тонкими и ломкими.

Собранные в хвост волосы недополучают питательных элементов, что приводит к их истончению, а также к сухости и раздражению кожи головы, сообщила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Ещё больше вреда наносит тугой пучок. Он переламывает волоски и создаёт эффект «пушка». Также он провоцирует сечение кончиков, так как очень сильно натягиваются корни волос — и они перестают увлажняться», — сказала Лапина.

Такие причёски являются травмирующими, из-за них нарушается кровообращение кожи головы, что становится причиной выпадения волос, заключила парикмахер.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.