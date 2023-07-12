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Двое несовершеннолетних сбросили с моста беременную для ограбления

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Двое несовершеннолетних в посёлке Ола Магаданской области сбросили с моста беременную знакомую с целью ограбления, возбуждено уголовное дело.
Двое несовершеннолетних сбросили с моста беременную для ограбления
  • РИА Новости

«17-летний юноша и 16-летняя девушка вступили в предварительный сговор на совершение убийства своей 18-летней знакомой, находящейся в состоянии беременности, с целью проживания в арендуемой квартире и хищения денежных средств», — сообщили в региональном управлении СК России.

Парень скинул беременную знакомую с моста в надежде, что та умрёт от удара об воду и тело унесёт течением. Соучастница преступления отправила с мобильного жертвы сообщение подруге о намерении совершить суицид.

Девушку спас мужчина, который услышал крики. Потерпевшую госпитализировали.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее выступила с предложением разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной», в котором будет закреплён социальный статус женщины, ожидающей ребёнка, и будут отражены гарантии государственной поддержки каждой беременной гражданки Российской Федерации, независимо от уровня дохода.

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