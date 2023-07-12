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Карьерный консультант Савченко назвала весну и осень удачными периодами для поиска работы

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Карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко назвала время начала весны и осени самым подходящим для поиска работы, так как на рынке в этот период больше всего предложений.
Карьерный консультант Савченко назвала весну и осень удачными периодами для поиска работы
  • Gettyimages.ru
  • © Mladen_Kostic

В свою очередь, декабрь и январь — периоды затишья, хотя иногда могут открываться «горящие» вакансии, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Менять работу в конце года, если ситуация не критичная, не стоит. Такое решение сотрудника может повлиять на выплату ежегодного бонуса, который обычно выплачивается не ранее середины января или начала февраля», — уточнила Савченко.

По её словам, с февраля по апрель обычно найм идёт наиболее активно, а с начала мая и до середины августа снова наступает период затишья. Сентябрь, октябрь, частично ноябрь — ещё один активный период в найме, заключила специалист.

Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.

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