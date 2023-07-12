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Памфилова: на выборах глав субъектов России в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата

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На выборах глав субъектов России на данный момент выдвинуто 123 кандидата, что является хорошим показателем.
Памфилова: на выборах глав субъектов России в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата
  • globallookpress.com
  • © CEC Russia

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«21 субъект... Сейчас уже 123 кандидата, 113 — от 18 партий. Это хороший показатель. И десять самовыдвиженцев», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Памфилова заявила, что на выборы в заксобрания выдвинуто более 1,6 тыс. кандидатов в 20 регионах.

Также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в единый день голосования. Глава ЦИК России прокомментировала ход подготовки к выборам в этих регионах.

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