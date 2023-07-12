Памфилова: на выборах глав субъектов России в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата

На выборах глав субъектов России на данный момент выдвинуто 123 кандидата, что является хорошим показателем.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«21 субъект... Сейчас уже 123 кандидата, 113 — от 18 партий. Это хороший показатель. И десять самовыдвиженцев», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Памфилова заявила, что на выборы в заксобрания выдвинуто более 1,6 тыс. кандидатов в 20 регионах.



Также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в единый день голосования. Глава ЦИК России прокомментировала ход подготовки к выборам в этих регионах.