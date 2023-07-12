Специалисты предостерегли купающихся от прыжков в воду головой вниз
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
По данным представителей ведомства, травмы можно получить как на оборудованных, так и на диких пляжах. Большинство случаев повреждений (80%) связано с алкогольным опьянением во время отдыха на воде.
Специалисты также отмечают, что травмирование может произойти и из-за обычной неосторожности: человек ныряет в воду головой вниз и ударяется о дно. Шейный отдел позвоночника не выдерживает нагрузки и ломается.
Отдыхающим нужно иметь чёткое представление о серьёзности последствий подобных травм: они могут привести к параличу, повреждениям спинного мозга, нарушению функций органов тазовой области и проблемам с дыханием.
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