Задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Челябинской области сознался в содеянном
- РИА Новости
Обвиняемый во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления, передаёт URA.RU.
Пресс-служба СУ СКР по региону опубликовала видео, в котором мужчина рассказал, при каких обстоятельствах совершил преступление, и указал место.
«Нам надо идти туда (в лес). Там находится тело девочки. События происходили 9 июля», — рассказал обвиняемый на видео.
По его словам, он убил девочку с помощью ножа.
Во вторник, 11 июля, пропавшая 11-летняя школьница была найдена убитой.