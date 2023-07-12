Узнать больше

Задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Челябинской области сознался в содеянном

Короткая ссылка
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 11-летней школьницы в Симе (Челябинская область), дал признательные показания.
Задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Челябинской области сознался в содеянном
  • РИА Новости

Обвиняемый во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления, передаёт URA.RU.

Пресс-служба СУ СКР по региону опубликовала видео, в котором мужчина рассказал, при каких обстоятельствах совершил преступление, и указал место.

«Нам надо идти туда (в лес). Там находится тело девочки. События происходили 9 июля», — рассказал обвиняемый на видео.

По его словам, он убил девочку с помощью ножа.

Во вторник, 11 июля, пропавшая 11-летняя школьница была найдена убитой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить