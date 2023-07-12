Задержанный по подозрению в убийстве школьницы в Челябинской области сознался в содеянном

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 11-летней школьницы в Симе (Челябинская область), дал признательные показания.

Обвиняемый во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления, передаёт URA.RU.

Пресс-служба СУ СКР по региону опубликовала видео, в котором мужчина рассказал, при каких обстоятельствах совершил преступление, и указал место.

«Нам надо идти туда (в лес). Там находится тело девочки. События происходили 9 июля», — рассказал обвиняемый на видео.

По его словам, он убил девочку с помощью ножа.

Во вторник, 11 июля, пропавшая 11-летняя школьница была найдена убитой.