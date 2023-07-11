URA.RU: в Челябинской области нашли убитой пропавшую ранее 11-летнюю школьницу
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Уточняется, что в убийстве ребёнка подозревается отец одной из подруг школьницы.
Как отметил собеседник, предварительные данные указывают на то, что мужчина убил, потом закопал девочку, а после выбросил её рюкзак в реку.
По данным портала, мужчина уже сознался в содеянном, а его показания подтверждают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее в реке Ушаковке у моста нашли тело полуторагодовалой девочки, пропавшей месяц назад в Иркутске.