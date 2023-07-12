Шестилетний ребёнок в Омской области сошёл с ума после того, как увидел убийство

У шестилетнего ребёнка в Омской области развилось психическое расстройство после того, как он стал свидетелем убийства отца собственной матерью.

Мужчина пришёл с работы и застал супругу с любовником, начался скандал. Женщина накинулась на мужа с ножом, за него вступился любовник, но получил от возлюбленной удар ножом в спину. В итоге она зарезала и мужа на глазах у детей.

«Женщина была задержана... Дети из семьи были изъяты. В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Ранее женщину, известную в интернете под псевдонимом Жади, задержала полиция после угроз об убийстве собственного ребёнка. Её детей поместили в социально-реабилитационный центр.