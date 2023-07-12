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У угрожавшей в прямом эфире убить ребёнка стримерши из Тюмени забрали детей

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Женщину, известную в интернете под псевдонимом Жади, задержала полиция после угроз об убийстве собственного ребёнка. Её детей поместили в социально-реабилитационный центр.
У угрожавшей в прямом эфире убить ребёнка стримерши из Тюмени забрали детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

«32-летняя жительница Тюменской области, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, задержана сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 117 УК России (истязание в отношении несовершеннолетнего)», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что дети помещены в социально-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.

Также в мае «Радио 1» сообщало, что стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета.

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