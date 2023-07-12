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ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников террористической организации

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Федеральная служба безопасности России задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников террористической организации
  • РИА Новости

По данным ведомства, задержанными оказались выходцы из Центральной Азии, у них изъяли гаджеты с террористическим и экстремистским контентом и перепиской с действующими боевиками в Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

6 июля сотрудники спецслужбы совместно с работниками СК России задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. 

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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