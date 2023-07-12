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Роспотребнадзор сообщил о выявленном первом случае заболевания корью на Сахалине

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Роспотребнадзор сообщил о выявленном первом случае заболевания корью на Сахалине. Инфекция была обнаружена у двухлетнего ребёнка, прибывшего в Южно-Сахалинск вместе с родителями на самолёте из Москвы 30 июня.
Роспотребнадзор сообщил о выявленном первом случае заболевания корью на Сахалине
  • Gettyimages.ru
  • © YurolaitsAlbert

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Галину Ковтонюк.

Она рассказала, что ребёнок не был привит от кори.

Его госпитализировали. Он проходит лечение.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают определять всех контактных лиц, в том числе пассажиров московского рейса, в связи с высоким риском заражения корью.

Ранее в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области было выявлено 18 случаев кори.

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