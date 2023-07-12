Роспотребнадзор сообщил о выявленном первом случае заболевания корью на Сахалине

Роспотребнадзор сообщил о выявленном первом случае заболевания корью на Сахалине. Инфекция была обнаружена у двухлетнего ребёнка, прибывшего в Южно-Сахалинск вместе с родителями на самолёте из Москвы 30 июня.

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