Роспотребнадзор сообщил о выявленном первом случае заболевания корью на Сахалине
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Галину Ковтонюк.
Она рассказала, что ребёнок не был привит от кори.
Его госпитализировали. Он проходит лечение.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают определять всех контактных лиц, в том числе пассажиров московского рейса, в связи с высоким риском заражения корью.
Ранее в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области было выявлено 18 случаев кори.