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В МИД России назвали показной озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали проявленную Вашингтоном озабоченность ситуацией с детьми в зоне проведения спецоперации.
В МИД России назвали показной озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО
  • РИА Новости

В тексте сообщения, опубликованном на официальном сайте МИД России, подчёркивается, что данная озабоченность вызвана рассматриванием властями США Украины в качестве одного из основных источников международного усыновления детей.

В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве «главных поборников прав детей» не подкреплены ни законным основанием, ни существующей практикой в этой области.

В МИД России напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и «подверженным политической неоколониальной конъюнктуре».

Также в ведомстве отметили, что процедура усыновления российских детей американскими гражданами запрещена с 2013 года за многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона эвакуировала с Украины детей в безопасные регионы, из них около 300 устраивали в российские семьи.

По его словам, это было временным попечительством с точки зрения закона, а не усыновлением, чтобы родители спустя время смогли забрать своих детей обратно.

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