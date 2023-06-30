Лавров: Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы
«Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта... Хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками, и только 2 тыс. — это воспитанники детских домов», — сказал он.
По словам министра, около 300 из эвакуированных детей устроили в семьи, но это было временным попечительством с точки зрения закона, а не усыновлением.
Такой формат Лавров объяснил тем, чтобы родители спустя время смогли забрать своих детей обратно.
Ранее детский омбудсмен ЛНР рассказала о судьбе эвакуированных из Купянска детей.