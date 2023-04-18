Детский омбудсмен ЛНР рассказала о судьбе эвакуированных из Купянска детей
18 апреля 2023

Детский омбудсмен ЛНР рассказала о судьбе эвакуированных из Купянска детей

18 апреля 2023 | 09:52

Детский омбудсмен ЛНР рассказала о судьбе эвакуированных из Купянска детей

16 апреля 2023 | 13:29

Следственный комитет расследует удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь

14 апреля 2023 | 10:23

СК России возбудил более 2800 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ

14 апреля 2023 | 09:59

СК: с 2014 года жертвами украинской агрессии стали 5 тысяч мирных жителей Донбасса

12 апреля 2023 | 14:26

В ДНР к 16 годам приговорён выстреливший из гранатомёта в пенсионерку украинский военный

11 апреля 2023 | 19:44

В СК России с начала СВО обратились более 14 тысяч беженцев из новых российских регионов

07 апреля 2023 | 12:58

СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

07 апреля 2023 | 11:58

СК России предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Полтораку за обстрелы Донбасса

06 апреля 2023 | 12:12

Суд ЛНР приговорил к 15 годам бойца Нацгвардии Украины по делу об обстреле мирных жителей

31 марта 2023 | 16:49

В СК сообщили о 19 пострадавших в результате обстрелов ВСУ населённых пунктов в ДНР и ЛНР

На территории ЛНР остаются пятеро из 13 детей, эвакуированных из Купянска в сентябре 2022 года. Об этом RT сообщила уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

«На территории нашей республики находятся сейчас пятеро детей, у которых есть законные представители на территории Украины», — заявила Швенк.

По её словам, с родителями этих детей связывались по телефону: приезжать они отказались, сославшись на затруднительные обстоятельства, но признали, что сейчас их детям комфортнее там, где они находятся.

Омбудсмен пояснила, что речь идёт о детях, которых в сентябре 2022 года российские военные эвакуировали из школы-интерната Купянска, который обстреливали украинские вооружённые формирования. 

Швенк отметила, что несовершеннолетние находились в здании без родителей и педагогов. Они были вывезены в безопасное место на территории ЛНР и размещены в интернате.

Директор интерната Татьяна Семёнова уточнила, что восемь из 13 детей уже переданы законным представителям.

«Семь были переданы родителям, один — опекуну. Мы по акту передачи, с соблюдением всех процедур, этих детей передали законным представителям», — сказала она.

По словам директора интерната, оставшихся детей не будут передавать в приёмные семьи, они могут быть отданы только своим родителям.

Семёнова также рассказала об условиях проживания детей в школе-интернате. Она отметила, что дети размещены в комнатах по два человека, обеспечены всем необходимым, даже компьютерами. Языковых проблем в интернате у них нет.

«Дети встретили нас, они разговаривали на украинском языке, а сейчас поют песни на русском. Со мной они общаются на украинском, и я им отвечаю на их родном языке», — пояснила директор.