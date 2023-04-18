Детский омбудсмен ЛНР рассказала о судьбе эвакуированных из Купянска детей

На территории ЛНР остаются пятеро из 13 детей, эвакуированных из Купянска в сентябре 2022 года. Об этом RT сообщила уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

«На территории нашей республики находятся сейчас пятеро детей, у которых есть законные представители на территории Украины», — заявила Швенк.

По её словам, с родителями этих детей связывались по телефону: приезжать они отказались, сославшись на затруднительные обстоятельства, но признали, что сейчас их детям комфортнее там, где они находятся.

Омбудсмен пояснила, что речь идёт о детях, которых в сентябре 2022 года российские военные эвакуировали из школы-интерната Купянска, который обстреливали украинские вооружённые формирования.

Швенк отметила, что несовершеннолетние находились в здании без родителей и педагогов. Они были вывезены в безопасное место на территории ЛНР и размещены в интернате.

Директор интерната Татьяна Семёнова уточнила, что восемь из 13 детей уже переданы законным представителям.

«Семь были переданы родителям, один — опекуну. Мы по акту передачи, с соблюдением всех процедур, этих детей передали законным представителям», — сказала она.

По словам директора интерната, оставшихся детей не будут передавать в приёмные семьи, они могут быть отданы только своим родителям.

Семёнова также рассказала об условиях проживания детей в школе-интернате. Она отметила, что дети размещены в комнатах по два человека, обеспечены всем необходимым, даже компьютерами. Языковых проблем в интернате у них нет.

«Дети встретили нас, они разговаривали на украинском языке, а сейчас поют песни на русском. Со мной они общаются на украинском, и я им отвечаю на их родном языке», — пояснила директор.