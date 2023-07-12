В Хабаровске в первый класс поступили около семи тысяч детей
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.ru.
Также ожидается, что по результатам второго этапа, который пройдёт с 6 июля по 5 сентября, количество первоклассников увеличится до 8200—8300.
Планируется открыть 232 первых класса в новом учебном году.
Начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев отметил, что приём школьников проходит по плану, а также не планируется открывать дополнительные первые классы.
Ранее, по сообщению сайта kp.ru, глава Якутска Евгений Григорьев встретился с родителями, чьи дети не смогли попасть в гимназию «Центр глобального образования» (ЦГО). Он заявил, что дополнительное здание ЦГО построят в 2025 году, а пока дети могут учиться в школе №33.