В Хабаровске в первый класс поступили около семи тысяч детей

В Хабаровске 6964 ребёнка были зачислены в первый класс по результатам первого этапа подачи заявлений, проходившего с 1 апреля по 30 июня.

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

Также ожидается, что по результатам второго этапа, который пройдёт с 6 июля по 5 сентября, количество первоклассников увеличится до 8200—8300.

Планируется открыть 232 первых класса в новом учебном году.

Начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев отметил, что приём школьников проходит по плану, а также не планируется открывать дополнительные первые классы.

Ранее, по сообщению сайта kp.ru, глава Якутска Евгений Григорьев встретился с родителями, чьи дети не смогли попасть в гимназию «Центр глобального образования» (ЦГО). Он заявил, что дополнительное здание ЦГО построят в 2025 году, а пока дети могут учиться в школе №33.