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Деревянные постройки загорелись в подмосковном Солнечногорске

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Деревянные постройки загорелись в Солнечногорске Московской области на площади 3,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Рано утром 12 июля 2023 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, деревня Кривцово, городской округ Солнечногорск», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пожарные предпринимают усилия по недопущению распространения огня.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что деревянные поддоны и строительные бытовки загорелись на площади 1,3 тыс. кв. м в Екатеринбурге.

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