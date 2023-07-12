Деревянные постройки загорелись в подмосковном Солнечногорске

Деревянные постройки загорелись в Солнечногорске Московской области на площади 3,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Рано утром 12 июля 2023 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, деревня Кривцово, городской округ Солнечногорск», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пожарные предпринимают усилия по недопущению распространения огня.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что деревянные поддоны и строительные бытовки загорелись на площади 1,3 тыс. кв. м в Екатеринбурге.