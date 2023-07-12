Открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано
Открытое горение на пожаре в Екатеринбурге, где загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки, ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС.
«В 05:51 открытое горение на месте пожара ликвидировано», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что деревянные поддоны и строительные бытовки загорелись на площади 1300 кв. м. в Екатеринбурге.
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