Открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано

Открытое горение на пожаре в Екатеринбурге, где загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки, ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС.

«В 05:51 открытое горение на месте пожара ликвидировано», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что деревянные поддоны и строительные бытовки загорелись на площади 1300 кв. м. в Екатеринбурге.